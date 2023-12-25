В Казани дошло до суда дело бывшего замглавы Ростехнадзора Приволжья и замдиректора КВЗ

Фото: realnoevremya.ru (обвиняемый Александр Игонов)

Бывший заместитель Бориса Петрова отправлен на скамью подсудимых. Как стало известно «Реальному времени», Вахитовский райсуд Казани уже принял дело бывшего первого замруководителя Приволжского управления Ростехнадзора Александра Игонова, заместителя гендиректора Казанского вертолетного завода Ильдара Мустафина и директора фирмы «Винстрой» Валерия Никитенко. Общий ущерб оценен в 34 млн рублей.



Дело поступило в суд 22 декабря и уже передано в производство судьи Марины Шароновой. Обвинение фигурантам утверждала прокуратура Татарстана, а расследование вели сотрудники ГСУ МВД республики.

Ильдар Мустафин. realnoevremya.ru

Как уже писало «Реальное время», в окончательном обвинении семь эпизодов:



Мошенничество (ч.4 ст. 159 УК РФ) на 5,25 млн рублей с навязыванием подрядчику «Татэнерго» — московскому ООО «Группа «Энергострой» заведомо невыгодного контракта с подконтрольной обвиняемым фирмой «Спектрстрой» на услуги строительного аудита на Казанской ТЭЦ-1 по завышенной стоимости с января 2020 года по август 2021 года. По версии силовиков, заказчик пошел на эту сделку с целью «дальнейшего беспрепятственного получения заключений о соответствии». Напомним, речь идет об опасном производстве, подконтрольном Ростехнадзору.

По этой истории в действиях Игонова, как крупного чиновника, силовики усмотрели превышение должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ).

Второй эпизод превышения связан с другим навязанным, по версии МВД, договором на 29 млн рублей — по технологическому сопровождению все тем же «Спектрстроем» строительных работ на крупном промышленном объекте Закамья с марта 2021-го по июль 2022 года. Как мошенничество данные действия не квалифицировали лишь ввиду отсутствия заявления о хищении со стороны заказчика работ.

Также Игонову вместе с двумя другими фигурантами вменяют незаконное образование юрлица (п.б ч.2 ст.173.1 УК РФ) — того самого «Спектрстроя», который числился за номинальным директором — на деле лишь прорабом.

Валерий Никитенко. realnoevremya.ru/Ирина Плотникова

Мустафина и Никитенко обвиняют в незаконном создании еще одной подконтрольной фирмы — ООО «Стройгрупп Инжиниринг», через которую, по версии следствия, «отмывались» похищенные средства — по договорам закупки техники и займов. Эта легализация предполагаемых преступных доходов (п.а ч. 4 ст.174.1 УК РФ) образует еще один эпизод дела.

Персонально директору «Винстроя», арестованному значительно позже Игонова с Мустафиным, вменяется еще и эпизод с подкупом свидетеля (ч. 1 ст. 309 УК РФ). По версии МВД, в период с апреля по декабрь 2022-го Валерий Никитенко убедил свидетеля дать ложные показания, что тот является директором и учредителем «Спектрстрой» и самостоятельно принимал все значимые решения в отношении этой фирмы. Способом убеждения стали не только слова, но и денежные переводы на лицевые счета свидетеля-директора на общую сумму 100 тысяч рублей. Впрочем, уже в ходе предварительного следствия тот свидетель показания поменял, а Никитенко был задержан и взят под стражу.

realnoevremya.ru/Ирина Плотникова

Суда все трое обвиняемых ждут в СИЗО. Вину ни один не признает. В ходе предварительного следствия Вахитовским и Верховным судами республики рассматривались несколько жалоб на незаконные, по версии обвиняемых, действия силовиков.



«Нахожусь в тюрьме по незаконному обвинению по ангажированному уголовному делу, направленному на то, чтобы лишить меня занимаемой должности, — заявлял на одном из таких заседаний по жалобам Александр Игонов, добавляя при этом. — Арестованное у меня имущество целиком перекрывает тот ущерб, который вменяется по уголовному делу... Я имею награды, являюсь подполковником в запасе — как это может отрицательно характеризовать мою личность?!»

Адвокаты обвиняемых считают незаконным признание потерпевшей «Группы «Энергострой», ссылаясь, что этот московский подрядчик выполнил на объекте «Татэнерго» лишь часть работ и подал на банкротство, в связи с чем энергетикам пришлось обращаться в суд за взысканием неосновательного обогащения.

К слову, в ходе следствия «Группа «Энергострой» заявила иск к обвиняемым — на 5 млн 250 тысяч рублей.

Первое заседание по уголовному делу топ-менеджеров Ростехнадзора и КВЗ пока не назначено.