Число погибших в секторе Газа возросло до 20,4 тысячи человек

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В секторе Газа с начала эскалации конфликта 7 октября погибли 20 424 человека. Об этом сообщает телеканал телеканал Al Jazeera со ссылкой на местный Минздрав.

Только за последние 24 часа в палестинском анклаве были убиты 166 человек.

Всего за почти три месяца ранения получили порядка 54 030 человек.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

На днях премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что вооруженный конфликт в секторе Газа завершится после уничтожения палестинского движения ХАМАС. Напомним, ХАМАС ранее отказалось от предложения Израиля прекратить огонь сроком на одну неделю в обмен на освобождение заложников. По словам одного из палестинских чиновников, «позиция ХАМАС остается неизменной: у них нет желания создавать гуманитарные паузы, движение хочет полного прекращения израильской войны в Газе».



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Айрат Назипов