Жозеп Боррель призвал власти ЕС не допустить победы России

Фото: скриншот realnoevremya.ru из видео European External Action Service (EEAS)/YouTube.com

Глава дипломатии Европейского союза (ЕС) Жозеп Боррель призвал европейские страны мобилизовать все силы, чтобы не допустить победы России в конфликте с Украиной. Его слова передает издание The Guardian.

— Если мы не изменим быстро курс, не мобилизуем все наши возможности, это позволит Владимиру Путину победить в конфликте на Украине, — сказал он.

Боррель также назвал Россию «великой державой», которая якобы угрожает европейской дипломатии. Он призвал ЕС готовиться к конфликту высокой интенсивности в течение длительного времени.

realnoevremya.ru/Татьяна Демина (архив)

В начале декабря глава МИД России Сергей Лавров назвал трусливым поведение Жозепа Борреля и госсекретаря США Энтони Блинкена. Оба покинули заседание СМИД ОБСЕ в Северной Македонии раньше времени.

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Айрат Назипов