Сергей Лавров счел трусливым поведение Энтони Блинкена и Жозепа Борреля

Фото: скриншот realnoevremya.ru из видео Ministry of Foreign Affairs of Russia/YouTube.com

Госсекретарь США Энтони Блинкен и глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель покинули заседание СМИД ОБСЕ в Северной Македонии раньше времени из-за трусости. Такое мнение выразил глава МИД России Сергей Лавров.

— Они, наверное, считают, что тем самым подчеркивают свое намерение изолировать Россию. А я считаю, что они просто трусят и боятся любого честного разговора с фактами на руках, — сказал министр на пресс-конференции.

По словам Лаврова, страх западных политиков объясняет причины невыдачи виз российским дипломатам на мероприятии ООН и ЮНЕСКО.

Встреча глав МИД ОБСЕ проходит с 30 ноября по 1 декабря в столице Северной Македонии Скопье. На встречу пригласили Сергея Лаврова. В связи с этим представители некоторых стран отказались посещать встречу.



Президент России Владимир Путин в середине октября указывал на отсутствие необходимости выхода России из ЮНЕСКО и ООН. Глава государства не увидел в этом смысла.

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Айрат Назипов