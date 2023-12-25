Мошенники начали красть данные россиян под видом показа сериала «Слово пацана»

Фото: скриншот realnoevremya.ru из видео «Слово пацана. Кровь на асфальте»/vk.com

Мошенники нашли способ похищать деньги у любителей сериала «Слово пацана». Они создали около 400 поддельных сайтов якобы для просмотра нашумевшего кинопроекта Жоры Крыжовникова.

— С 1 ноября по 20 декабря мошенники зарегистрировали 398 доменов для просмотра сериала «Слово пацана». Злоумышленники используют популярные темы для привлечения внимания к созданным сайтам, через которые могут незаметно для пользователя оформлять еженедельную подписку на просмотр контента, а также похищать персональные данные, — ссылается «РИА Новости» на исследование компании Bi.Zone.

Сайты предлагают посмотреть сериал бесплатно, но уже после просмотра 10—30 секунд серии появляется всплывающее окно с предложением оплатить подписку на сутки за небольшую сумму. Для этого пользователя перенаправляют на сторонний сайт.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

На тех, кто все же оплатил просмотр сериала, оформляется еженедельная подписка стоимостью 340 рублей. Она продлевается автоматически. При этом даже после оплаты доступ к сериалу не открывается.

«Слово пацана» о казанских ОПГ начинали снимать в столице Татарстана. Проект вызвал множество дискуссий по всей стране. Свое мнение о сериале высказывали раис Татарстана Рустам Минниханов и прокурор республики Альберт Суяргулов.

В Госдуме просили Роскомнадзор и Следственный комитет проверить сериал «Слово пацана» на предмет пропаганды опасного образа жизни для подростков. 9 декабря стало известно, что в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте» не нашли нарушений законодательства.

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Айрат Назипов