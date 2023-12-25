Мошенники начали красть данные россиян под видом показа сериала «Слово пацана»
Мошенники нашли способ похищать деньги у любителей сериала «Слово пацана». Они создали около 400 поддельных сайтов якобы для просмотра нашумевшего кинопроекта Жоры Крыжовникова.
— С 1 ноября по 20 декабря мошенники зарегистрировали 398 доменов для просмотра сериала «Слово пацана». Злоумышленники используют популярные темы для привлечения внимания к созданным сайтам, через которые могут незаметно для пользователя оформлять еженедельную подписку на просмотр контента, а также похищать персональные данные, — ссылается «РИА Новости» на исследование компании Bi.Zone.
Сайты предлагают посмотреть сериал бесплатно, но уже после просмотра 10—30 секунд серии появляется всплывающее окно с предложением оплатить подписку на сутки за небольшую сумму. Для этого пользователя перенаправляют на сторонний сайт.
На тех, кто все же оплатил просмотр сериала, оформляется еженедельная подписка стоимостью 340 рублей. Она продлевается автоматически. При этом даже после оплаты доступ к сериалу не открывается.
«Слово пацана» о казанских ОПГ начинали снимать в столице Татарстана. Проект вызвал множество дискуссий по всей стране. Свое мнение о сериале высказывали раис Татарстана Рустам Минниханов и прокурор республики Альберт Суяргулов.
В Госдуме просили Роскомнадзор и Следственный комитет проверить сериал «Слово пацана» на предмет пропаганды опасного образа жизни для подростков. 9 декабря стало известно, что в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте» не нашли нарушений законодательства.
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