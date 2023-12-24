Скончался народный артист Татарстана Искандер Биктагиров

Фото: скриншот realnoevremya.ru из видео ТНВ Татарча/YouTube.com

Сегодня на 72-м году ушел из жизни народный артист Татарстана Искандер Биктагиров. О его смерти сообщает пресс-служба Татарской государственной филармонии имени Габдуллы Тукая.

Искандер Биктагиров родился 12 октября 1951 года в деревне Верхняя Чегодайка Черемшанского района. В 1975 году он поступил в хор Ансамбля песни и танца Татарстана. Спустя шесть лет стал солистом-вокалистом эстрадного отдела Татгосфилармонии имени Г. Тукая, где проработал до 1995 года.

Искандера Биктагирова похоронят на кладбище «Курган». Гражданская панихида состоится в понедельник, 25 декабря, в мечети «Аль-Марджани», расположенной на ул. Каюма Насыри, 17.

29 ноября в Казани простились с заслуженной артисткой России, народной артисткой Татарстана, лауреатом Государственной премии РТ им. Г. Тукая Наилей Гараевой. Она скончалась 28 ноября на 84-м году жизни.

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Айрат Назипов