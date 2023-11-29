В Татарстане простились с народной артисткой республики Наилей Гараевой

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

В Казани простились с заслуженной артисткой России, народной артисткой Татарстана, лауреатом Государственной премии РТ им. Г. Тукая Наилей Гараевой. Она скончалась 28 ноября на 84-м году жизни.

Прощание с артисткой прошло перед мечетью «Аль-Марджани», расположенной на ул. Каюма Насыри, 17. Проститься с ней пришли больше сотни человек.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Наиля Гараева родилась 18 ноября 1940 года в Казани. В 1961 году окончила студию при Большом драматическом театре имени Качалова и была принята в труппу Татарского академического театра.

За более чем 60 лет работы в театре создала более 100 разноплановых, разнохарактерных ролей в спектаклях мировой, русской и татарской классики. Она играла в спектаклях «Зубайда — дитя человеческое», «Приехала мама» Ш. Хусаинова, «Если улыбнется счастье» Х. Вахита, «Айдын» Д. Джаббарлы, «Не бросай огонь, Прометей!» М. Карима и др.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Гараева была удостоена многих званий и наград: «Народный артист Республики Татарстан» (1976); «Заслуженный артист Российской Федерации» (2010); лауреат Государственной премии Республики Татарстан имени Г. Тукая (1967); орден «Дружбы» (2000); орден «За заслуги перед Республикой Татарстан» (2015); орден «Дуслык» (2020).

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Илина Хакимова