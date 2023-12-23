В новогодние праздники Казань с Москвой и Екатеринбургом свяжут дополнительные поезда

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В преддверии Нового года на Горьковской железной дороге запланировано 248 дополнительных рейсов.

Поезда будут курсировать на популярных направлениях до 10 января.

Как рассказали в пресс-службе Казанского региона Горьковской железной дороги, 83 рейса назначено между столицей Татарстана и Москвой. Еще четыре рейса свяжут Казань с Екатеринбургом.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

В начале месяца заместитель главы РЖД Олег Тони сообщил, что проектирование первого участка высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва — Казань завершено.

— Трасса внесена в схему территориального планирования Российской Федерации, — сказал он.



Напомним, в 2020 году вице-премьер России Марат Хуснуллин сообщил, что проект строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва — Казань отложили в связи с его высокой стоимостью. На следующий год он выразил мнение, что «нужно строить ВСМ и на Питер, и на Нижний Новгород, с последующим продлением до Казани и Екатеринбурга».

Осенью 2023-го сообщалось, что проект ВСМ Москва — Казань прошел госэкспертизу. При этом сроки строительства до сих пор не определены. В приоритете реализация маршрута высокоскоростной магистрали между Москвой и Санкт-Петербургом.



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Максим Кокунин