В Белгородской области трое рабочих получили ранения при атаке украинского дрона-камикадзе

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Белгородской области трое рабочих получили ранения при атаке дрона-камикадзе ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем telegram-канале.

— ВСУ атаковали с помощью дрона-камикадзе мост в Грайворонском городском округе. Инцидент произошел между поселками Совхозный и Горьковский. В этот момент дорожники проводили на мосту ремонтные работы. Взрывное устройство попало в асфальтоукладочный каток и ранило трех рабочих, — говорится в сообщении.

По словам Гладкова, пострадавшие были доставлены городскую больницу Белгорода. Один из рабочих находится в тяжелом состоянии, он получил ранения конечностей. Состояние других мужчин оценивается, как средней тяжести.

Напомним, житель села Алексеевка Глушковского района Курской области погиб в результате обстрела со стороны Украины. Местные власти насчитали 40 прилетов по сельскому поселению.



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Александр Зарипов