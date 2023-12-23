Один человек погиб при обстреле села в Курской области со стороны Украины

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Житель села Алексеевка Глушковского района Курской области погиб в результате обстрела со стороны Украины. Об этом в своем официальном Telegram-канале сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

— Сегодня со стороны Украины несколько раз обстреляно село Алексеевка Глушковского района. Насчитано около 40 прилетов. В результате попадания снаряда в дом погиб один житель. Выражаю соболезнования родным и близким погибшего, — написал он.

В прошлые выходные в приграничном селе Теребрено на территории Белгородской области произошел стрелковый бой с ВСУ. Населенный пункт попал под обстрел — на некоторое время он остался без электричества.



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Максим Кокунин