США обязали импортеров заверять, что ввозимая ими рыба не имеет российского происхождения

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Таможенно-пограничная служба США ввела новые правила, согласно которым импортеры должны заверять, что ввозимые ими рыба и морепродукты не имеют российского происхождения и не включают каких-либо составляющих из России. Об этом сообщает ТАСС.

Эти нормы введены в связи с подписанием президентом США Джо Байденом в пятницу указа, направленного на ужесточение санкций против России. Он, в частности, запрещает ввоз в Соединенные штаты некоторых товаров, в том числе «определенных категорий» рыбы и морепродуктов. В свою очередь американское Министерство финансов сообщило, что вводит запрет на импорт российского лосося, трески, минтая и краба, а также продукции, полученной при их обработке.

— Меры Таможенно-пограничной службы США по обеспечению выполнения данного исполнительного указа должны гарантировать, что морепродукты из РФ не поступают на американские рынки. Импортеры морепродуктов должны внести свой вклад и проявлять должную осмотрительность относительно их цепочек поставок, чтобы гарантировать, что их продукция не содержит компонентов, поступающих из России, — рассказал руководитель службы Трой Миллер.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Напомним, вчера в администрации Белого дома заявили о том, что президент США Джо Байден намерен подписать указ, направленный на усиление санкций против России в финансовой сфере. Новый инструмент должен позволить Штатам преследовать финансовые учреждения, которые не могут сделать выбор: позволять своим компаниям действия, которые могут быть расценены как содействие российскому ВПК, или прекратить взаимодействие с Россией.



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Максим Кокунин