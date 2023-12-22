Джо Байден собирается усилить санкции против России в финансовой сфере

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Президент США Джо Байден намерен подписать указ, направленный на усиление санкций против России в финансовой сфере. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на высокопоставленного представителя администрации Белого дома.

— Президент Байден намерен подписать новый исполнительный указ, который усилит санкции США против России, сосредоточившись на финансовых посредниках, — сказал он.

По словам представителя Белого дома, новый инструмент позволит США преследовать финансовые учреждения, которые не могут сделать выбор: позволять своим компаниям действия, которые могут быть расценены как содействие российскому ВПК, или прекратить взаимодействие с Россией.

Впервые США могут использовать «вторичные санкции» для преследования финансовых институтов, которые продвигают возможности России по созданию оружия, которое используется в ходе спецоперации, добавил он. Объявление Белого дома было сделано на фоне отсутствия подвижек в согласовании конгрессом запроса администрации о новой помощи Украине.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Вчера в Евросоюзе заявили о готовности принять новые пакеты антироссийских санкций. По словам официального представителя Еврокомиссии Даниэля Шеридана Ферри, организация «всегда готова к этому». Однако он не стал подтверждать работу по новому 13-му пакету санкций, о котором ранее говорил депутат Европарламента от Чехии Томаш Здеховски.



На этой неделе Евросоюз утвердил 12-й пакет санкций против России. Он вступит в силу после публикации в официальном журнале ЕС. В список включили ПАО «Туполев», Казанский авиационный завод имени С.П. Горбунова, Казанский вертолетный завод, а также особую экономическую зону (ОЭЗ) «Алабуга» и ряд действующих в ней компаний.

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Максим Кокунин