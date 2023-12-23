Расширяли площадь жилья в 2023 году более 40% жителей России

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Увеличивали площадь своего дома в текущем году 46% жителей России. Об этом пишет «Газета.Ru» со ссылкой на исследование онлайн-гипермаркета «ВсеИнструменты.ру», проведенное совместно с агентством A2:Research.

Расходы на строительные работы составили от 100 до 500 тыс. рублей каждый пятый респондент — 18%. От 500 тыс. до одного млн потратили 16% участников исследования. Потраченная на расширение жилплощади сумма превысила 15 млн у 10% граждан. От шести до девяти месяцев длились строительные работы у 21% опрошенных. За срок от трех до шести месяцев завершили расширение дома у 20% россиян.

Факторами, которые респонденты учитывали при покупке стройматериалов, были мнение окружающих (17%), стоимость и бренд товаров (14%), отзывы в интернете (13%), советы строителей (10%). Реже всего участники исследования учитывали дизайн и внешний вид материалов.

realnoevremya.ru (архив)

Интерьер освежали в течение последних трех — пяти лет 28% граждан. От года до трех лет назад обновляли обстановку 27% респондентов. В этом году покупали мебель и декор 21% опрошенных. Объясняли жажду перемен четверть россиян — 25%.

Напомним, согласны на то, что расходы на ремонт мечты превысят сумму в 500 тысяч рублей, 32% граждан России. Каждый пятый респондент — 22% — потратил бы менее 100 тысяч рублей. 11% опрошенных считают, что на качественный ремонт нужно от 100 до 150 тысяч рублей. 9% уверены, что требуется 150—200 тысяч рублей.

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Галия Гарифуллина