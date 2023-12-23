Мошенники стали чаще представляться сотрудниками операторов мобильной связи

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Мошенники стали активнее использовать новую схему обмана, представляясь сотрудниками операторов мобильной связи. Жалобы на подобные звонки за месяц увеличились на 30%, рассказали в пресс-службе ВТБ.

Аферист представляется сотрудником мобильного оператора и просит назвать код из СМС под предлогом подтверждения срочных операций: перезаключение договора с мобильным оператором, начисление бонусов, пролонгация тарифного плана, защита от утечки персональных данных и т. д. «Жертва» получает СМС с кодом для входа в онлайн-кабинет своего сотового оператора, а мошенники просят сообщить этот код, используя его для восстановления доступа к личному кабинету «жертвы». Также мошенники просят передать код из СМС для доступа к личному кабинету на Госуслугах.

— Подобная схема обмана появилась сравнительно недавно, если в сентябре-октябре было несколько подобных обращений в месяц, то в ноябре счет шел уже на десятки. За первые 20 дней декабря мы получили уже столько же обращений от клиентов с жалобой на подобные действия мошенников, сколько было за весь ноябрь. Очевидно, что этот сценарий сейчас остается одним из самых актуальных, — объяснил старший вице-президент банка Никита Чугунов.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В этом году мошенническая активность на клиентов уменьшилась на 15% по сравнению с предыдущим годом, число попыток атак за год может превысить 6,7 млн. Одним из трендов этого года стали гибридные сценарии, когда мошенники используют свои сценарии через несколько каналов связи и совершают атаки на несколько кредитных или иных организаций для хищения большего объемов средств клиентов.

Мошенники также разработали новую схему мошенничества. Они предлагают россиянам вакансию аналитика и приглашают на «обучение» в офис. После соискателю предлагают перевести деньги на специальный счет.

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Айрат Назипов