Злоумышленники разработали новую схему мошенничества — они предлагают работу аналитиков

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Преступники разработали новую схему мошенничества. Они предлагают россиянам вакансию аналитика и приглашают на «обучение» в офис. После соискателю предлагают перевести деньги на специальный счет, пишет ТАСС со ссылкой на сообщение ВТБ.

Преступники рассказывают кандидатам на роль аналитика об устройстве финансового и валютного рынков. В последний день злоумышленники предлагают перечислить деньги на счет якобы для получения прибыли.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

В случае, если жертва не обладает средствами, мошенники призывают ее оформить кредит или даже получить деньги под залог жилья. Эти деньги по указаниям злоумышленников необходимо передать сотруднику офиса или специальному курьеру, чтобы средства внесли на несуществующий торговый счет или криптокошелек. Ситуация повторяется, пока жертва не теряет все средства или не осознает, что попала на крючок преступников.

Напомним, оставляли жалобы на мошенничество в каких-либо инстанциях лишь чуть более половины столкнувшихся с ним граждан России. Обращались за помощью 55% респондентов, столкнувшихся со злоумышленниками. Чаще всего россияне в таких ситуациях идут в банки (39%).

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и YouTube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии»

Галия Гарифуллина