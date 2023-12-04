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Стоимость биткоина превысила $40 тысяч впервые с 25 апреля 2022 года

09:13, 04.12.2023
Стоимость биткоина превысила $40 тысяч впервые с 25 апреля 2022 года
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Цена биткоина превысила отметку в $40 тысяч. Такого показателя криптовалюта достигла впервые с 25 апреля 2022 года.

Соответствующего уровня биткоин достиг ближе к 04.00 по московскому времени, свидетельствуют данные площадки Coindesk. Но позднее цена снова снизилась до $39 тысяч.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Ночью в четверг 10 ноября 2022 года курс биткоина рухнул до уровня ноября 2020 года, до $15,8 тысячи. 29 апреля 2023 года стоимость биткоина превысила $29 тысяч. Рост составил 4,49%.

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Айрат Назипов
ЭкономикаИнвестиции
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