К 12-му пакету антироссийских санкций присоединилась Швейцария

Фото: realnoevremya.ru/Татьяна Демина (архив)

Власти Швейцарии присоединились к антироссийским санкциям. Информация опубликована на сайте швейцарского правительства.

В ведомстве указали, что федеральный департамент экономики расширил режим санкций Швейцарии на 61 физическое лицо и 86 предприятий и организаций из России.

— Двенадцатый пакет санкций ЕС от 18 декабря также предусматривает ряд других мер, включая поэтапный запрет на импорт алмазов из России, — сообщили в правительстве.

скриншот realnoevremya.ru из google.com/maps (Швейцария)

На этой неделе Евросоюз утвердил 12-й антироссийский пакет санкций. Новые ограничения запрещают ввозить в ЕС произведенные и обработанные в России алмазы, а также в третьих странах, с экспортом из России, с 1 января 2024 года.

В августе Швейцария присоединилась к 11-му пакету санкций Евросоюза против России, принятого в связи со специальной военной операцией. Ограничения накладывают запрет 87 новым компаниям на экспорт товаров двойного назначения и товаров, которые могут способствовать военно-техническому укреплению России.

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Айрат Назипов