В Татарстане могут создать информационный портал об исламских финансах

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Власти Татарстана планируют создать информационный портал, который мог бы помочь расширить круг лиц, пользующихся инструментами исламского финансирования. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на министра экономики республики Мидхата Шагиахметова.

— Планируется создание информационного портала, обучающие семинары и круглые столы, информационная работа среди бизнес-сообщества, прихожан мечетей, государственных служащих и другие мероприятия, — сказал он.

По его словам, опрос, проведенный министерством, показал, что именно недостаточная информированность является препятствием к использованию партнерского финансирования. В связи с этим в Татарстане запланировали ряд мероприятий, которые должны повысить финансовую грамотность граждан.

Вместе с этим готов и план просветительской работы, которая включит в себя выпуск программ на республиканских телевидении и радио, проведение интервью с авторами закона, представителями духовенства, участниками рынка и др.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

Напомним, на прошлой неделе сообщалось, что в Татарстане может появиться центр развития исламского банкинга. Обучать и консультировать российских финансистов будут эксперты из Малайзии.



Правительственная делегация Татарстана обсуждала такое сотрудничество в ходе визита в Малайзию в конце октября, сообщил присутствовавший на встрече учредитель и генеральный директор ООО «Единые банковские технологии» Абдуворис Каландаров.

Рассчитывается, что физические и юридические лица смогут получать в центре консультации по исламскому банкингу в части налогообложения, бухгалтерского учета и создания продуктов с учетом специфики российского законодательства и опыта в партнерском финансировании.



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Максим Кокунин