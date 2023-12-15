Направление Москва — Казань вошло в число популярных туристических маршрутов в 2023 году

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Направление Москва — Казань вошло в топ наиболее популярных туристических маршрутов в 2023 году. Оно оказалось на восьмом месте с долей пассажиров среди всех внутренних авианаправлений на уровне 1,6%, говорится в исследовании сервиса Tutu.

Чаще всего в 2023 году путешественники летали между Москвой и Сочи. Доля этого направления составила 5,7%. Далее по популярности следуют направления Москва — Санкт-Петербург (доля — 5,2%) и Москва — Калининград (доля — 3,1%). Следом идут Москва — Минеральные Воды (2,3%), Москва — Екатеринбург (2,3%), Санкт — Петербург — Сочи (2,1%) и Москва — Махачкала (1,9%).

— По итогам 2023 года, согласно нашему прогнозу, будет перевезено 103 миллиона пассажиров — в сумме по России и за рубеж. В 2022 году было перевезено 95,2 миллиона пассажиров, то есть можно говорить о росте спроса примерно на 8—10%. В 2024 году у авиакомпаний могут возникнуть сложности в связи со сдвигом поставок новых российских самолетов. Тем не менее мы прогнозируем сохранение высокого спроса на перелеты и ожидаем, что общий объем перевозок будет на уровне 100 миллионов пассажиров, — рассказал руководитель направления авиабилеты сервиса путешествий Tutu Денис Покрасенко.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Напомним, казанцы, которые планируют в новогодние каникулы отправиться в путешествие, в подавляющем случае предпочитают поездки по России.

Большинство жителей Казани, планирующих поездки в новогодние праздники, выбирают российские направления — на них приходится 89,1% авиабилетов. Доля авиабилетов в зарубежные страны равна лишь 10,9%.

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Максим Кокунин