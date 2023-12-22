За 11 месяцев в консолидированный бюджет Татарстана поступило более 500,4 млрд рублей

Фото: ﻿realnoevremya.ru/Максим Платонов

С января по ноябрь 2023-го доходы консолидированного бюджета Татарстана составили более 500,4 млрд рублей при скорректированном годовом плане в 550,8 млрд. Такие данные в своем отчете приводит Минфин республики.

Налоговые и неналоговые доходы за 11 месяцев текущего года составили 425,8 млрд рублей:

налог на прибыль — 283,2 млрд;

налог на товары, работы и услуги — 38,2 млрд;

налог на совокупный доход — 24 млрд;

налог на имущество — 54,5 млрд рублей.

Вместе с этим безвозмездные поступления достигли 74,6 млрд рублей. Еще 4,9 млрд рублей бюджет получил по статье «Штрафы, санкции, возмещение ущерба».

realnoevremya.ru/Максим Платонов

Напомним, за десять месяцев текущего года поступление налоговых и неналоговых доходов в консолидированный бюджет Татарстана составило 384,7 млрд рублей. Из них 327,6 млрд направлены в бюджет республики, а 57,1 млрд рублей — в местные бюджеты.

Как рассказала заместитель министра финансов региона Алла Анфимова, по объемам налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Татарстан занял шестое место в рейтинге российских регионов. По ее словам, на первом месте расположилась Москва (3,4 трлн рублей), следом за ней идет Санкт-Петербург (912,6 млрд рублей) и замыкает тройку лидеров Московская область (908,2 млрд рублей). За ними расположились Краснодарский край (414,1 млрд рублей) и Свердловская область (405,1 млрд рублей).



Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Максим Кокунин