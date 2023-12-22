Бюрократами Пестречинского района за отказ проводить воду матери погибшего бойца занялась прокуратура

Фото: предоставлено realnoevremya.ru Гуллолой Курбановой

Заседание по делу пройдет в январе

Прокуратура Пестречинского района подала в суд на местные органы самоуправления за отказ проводить воду матери погибшего на СВО бойца Собира Худайбердыева. Об этом «Реальному времени» рассказал старший помощник прокурора РТ по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.



— Прокуратура Пестречинского района 23 октября 2023 года обратилась с заявлением в суд об обязании органов местного самоуправления обеспечить водоснабжение до земельного участка. В настоящее время решение по делу не принято. Очередное заседание состоится 12 января, — говорится в сообщении.

Напомним, Собир Худайбердыев, военный из татарстанского батальона «Алга», погиб на спецоперации 6 февраля в боях под Угледаром. До ухода на СВО он проживал в частном доме вместе со своей матерью Людмилой Худайбердыевой в Пестрецах под Казанью. Как рассказала сестра Собира Гуллола, после смерти бойца к матери приходили представители Пестречинской администрации с вопросом, чем они могут помочь семье. Худайбердыева сказала, что им требуется провести водопровод, так как сын этого сделать не успел. Власти дали устное обещание исполнить просьбу, но затем выдали ей отказ, заявив о невозможности проведения воды.

предоставлено realnoevremya.ru Гуллолой Курбановой

Семье отказал в этом и глава района Ильхам Кашапов. По словам Гуллолы Курбановой, было это сделано в грубой форме на личной встрече.

— Глава Пестречинского района Ильхам Кашапов стал разговаривать на повышенных тонах. Я ужаснулась, потеряла дар речи. Разве мама погибшего заслуживает такого отношения? — говорит сестра бойца.

«Вопрос на контроле»

Ситуацию с проведением воды в дом матери погибшего бойца «Реальному времени» также прокомментировали в администрации Пестречинского района. Там уверяют, что этот вопрос взят на контроль «лично главой Кашаповым».

— Глава Пестречинского района Ильхам Кашапов дал поручение по проработке данного вопроса, а именно определению технических условий, разработке проектно-сметной документации и определению источника финансирования. Данный вопрос находится на личном контроле главы района, — отметили в администрации.

Добавим, что семья Худайбердыева столкнулась не только с отказом в проведении водопровода. Недавно они хотели попасть в свой дом, но вход туда полностью завалило снегом. Женщинам пришлось снова жаловаться в прокуратуру, только после ее вмешательства снежные завалы были убраны.

предоставлено realnoevremya.ru Гуллолой Курбановой

Как говорит Гуллола Курбанова, этим летом смотрящий за кладбищем, где находится могила ее брата, пытался заставить женщин убрать с места захоронения все искусственные венки и выложить там брусчатку. Женщины отказались, так как они сами ухаживают за могилой и не хотят ничего менять. По словам сестры бойца, им говорили, что в будущем на кладбище будет Аллея Славы, которую сделают сами власти, но этого пока не произошло.

— Нам обещали, что будет уход за могилой. В администрации сказали, что нужно убрать все искусственные венки и выложить брусчатку. Я стала возмущаться: на каком основании мы должны это делать? Разве аллею мы должны делать сами? Нам было сказано другое. Мы ответили, что это невозможно, ведь это наша могила, мы сами ухаживаем за ней, это наше право. Находится она в ухоженном виде, и то, что там лежит, значит, мы считаем это нужным. Я снова пошла в военкомат, чтобы разобраться, но опять не получила внятного ответа, — пояснила Гуллола Курбанова.



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Александр Зарипов