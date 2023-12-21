РБК: пограничники стали изымать у россиян загранпаспорта из-за опечаток

Фото: realnoevremya.ru/Татьяна Демина (архив)

У россиян на границе начали изымать загранпаспорта из-за ошибок в документах. Об этом пишет РБК со ссылкой на исполнительного директора Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майю Ломидзе.

— Пока у нас есть информация только о двух публично известных случаях изъятия паспортов. Первый случай — опечатка в имени, второй случай — пропущена буква в названии города. Мониторим ситуацию, поскольку раньше ничего подобного не было, — рассказала она.

В декабре вступил в силу закон «О едином перечне оснований недействительности паспортов». К случаям, когда загранпаспорт может быть признан недействительным, относятся его утеря, истечение срока действия, изменение личных данных владельца или его смерть.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

С 1 июля 2024 года в России подорожает госпошлина за выдачу биометрического загранпаспорта на 20%. Цена вырастет с 5 до 6 тысяч рублей для взрослых. Для детей до 14 лет стоимость выдачи загранпаспорта поднимется с 2,5 тысячи до 3 тысяч рублей.

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Айрат Назипов