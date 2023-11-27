Госпошлина за выдачу биометрического загранпаспорта подорожает на 20%

Фото: realnoevremya.ru/Татьяна Демина (архив)

Президент России Владимир Путин подписал закон о росте пошлины за оформление биометрического загранпаспорта на 20%. Услуга подорожает с 1 июля 2024 года, сказано в размещенном на официальном портале правовой информации документе.

Госпошлина вырастет с 5 до 6 тысяч рублей для взрослых. Для детей до 14 лет стоимость выдачи загранпаспорта поднимется с 2,5 тысячи до 3 тысяч рублей.

Еще на 20% вырастет стоимость оформления других документов. Пошлина за выдачу проездного документа беженца или за регистрацию иностранца по месту жительства в России увеличена с 350 рублей до 420. Госпошлина за выдачу или продление срока действия визы для въезда в страну или выезда из нее вырастет с 1 тысячи рублей до 1,2 тысячи, визы для многократного пересечения госграницы — до 1,92 тысячи с 1,6 тысячи рублей.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Госпошлину за выдачу приглашения на въезд в Россию повысили с 800 рублей до 960; вида на жительство — с 5 тысяч до 6 тысяч рублей; разрешения на временное проживание — с 1,6 тысячи до 1,92 тысячи рублей; разрешений на привлечение и использование иностранных работников — с 10 тысяч до 12 тысяч рублей; разрешения на работу иностранному гражданину или лицу без гражданства, а также за прием в гражданство и выход из него — с 3,5 тысячи рублей до 4,2 тысячи.



В последний раз госпошлина за выдачу загранпаспорта дорожала в 2018 году. Для взрослых услуга выросла с 3,5 до 5 тысяч, для детей — с 1,5 до 2,5 тысяч рублей.

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Айрат Назипов