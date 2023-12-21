Площадь застрахованных посевов в Татарстане увеличилась в три раза

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Площадь застрахованных посевов в Татарстане выросла в три раза. По данным Национального союза агростраховщиков, она составила 30%, хотя год назад показатель был на уровне 10%, сообщает «РБК-Татарстан».

— Этим летом практически во всех регионах была объявлена засуха. Но ее объявили в тот момент, когда она уже не влияла на объем урожая. Обследования показали и Минсельхоз республики согласился с ними, что засуха имеет место быть, но урожай собран весьма неплохой. В Татарстане произошла серьезная подвижка в агростраховании, и мы надеемся, что эта тема будет иметь продолжение, — поделился подробностями президент Единого объединения страховщиков агропромышленного комплекса — Национального союза агростраховщиков Корней Биждов.

В регионе в этом году собрали 3,8 млн тонн зерна. Объем отгруженной сельскохозяйственной продукции ожидается на уровне 280 млрд рублей, что меньше, чем годом ранее. Тогда показатель составил 334,1 млрд рублей.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Республика заняла второе место по урожаю зерновых среди регионов Приволжского федерального округа. Лидером по этому показателю стала Саратовская область, там показатель составил 5,7 миллиона тонн зерна.

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Айрат Назипов