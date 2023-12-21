Дания разрешила США размещать на своей территории американские войска

Фото: скриншот realnoevremya.ru из видео Matsimus/YouTube.com

США и Дания подписали оборонное соглашение двустороннее соглашение о сотрудничестве в области обороны. Договор позволит Вашингтону размещать войска и военную технику на территории европейской страны в краткосрочной и долгосрочной перспективах.

Подписи под документом поставили Госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Дании Ларс Лекке Расмуссен.

— После его вступления в силу наши войска смогут более эффективно координировать свои действия. Они будут более слаженно проводить учения, что повысит оперативную совместимость в рамках НАТО, — передает ТАСС слова Блинкена.

скриншот realnoevremya.ru из видео Matsimus/YouTube.com

Соглашение также подразумевает предоставление США доступа к трем датским военно-воздушным базам.

Дания входит в перечень недружественных России государств. С 29 октября 2022 года в него входят 49 государств. В августе список пополнила Норвегия.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Айрат Назипов