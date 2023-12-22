Интерес казанцев к покупке новых автомобилей вырос в 2023 году на 168%

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Спрос на новые легковые машины в Казани за текущий год вырос на 168%. По всей России он увеличился на 53%, сообщают аналитики «Авито Авто».

В среднем новый автомобиль в Казани в декабре 2023 года можно купить почти за 3,3 млн рублей. Это на 26% больше, чем в прошлом году.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

Популярнее всего в столице Татарстана были транспортные средства таких брендов, как ВАЗ (Lada ), Haval, Chery, ГАЗ, EXEED. Самой покупаемой моделью стала Lada Granta, на которую пришлось 8,3% от общего спроса. Средняя цена на такой автомобиль равна 845 тысячам рублей. На втором месте — Haval Jolion (5,9%) и Omoda C5 (5%). Приобрести их казанцы могли в среднем за 2,4 млн и 2,8 млн рублей соответственно.

Напомним, 68% жителей Казани царапины или незначительные поломки автомобиля прекращают волновать год спустя после его покупки. Никакие сколы не беспокоят горожан спустя два года (14%) или через три-пять лет (13%) после покупки.



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Галия Гарифуллина