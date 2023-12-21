Считают автомобиль «членом семьи» больше половины жителей Казани

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

68% жителей Казани царапины или незначительные поломки автомобиля прекращают волновать год спустя после его покупки. Об этом сообщают аналитики Группы «Ренессанс страхование» (MOEX: RENI) и сервиса «Автокод».

В то же время продолжают заботиться о том, как выглядит машина, 66% горожан. Никакие сколы не беспокоят респондентов спустя два года (14%) или через три-пять лет (13%) после покупки.

Забота о транспортном средстве объясняется трепетным отношением — почти для половины автолюбителей (47%) это едва ли не «член семьи». Любая поломка вызывает беспокойство респондентов, потому что за ней следуют большие расходы (41%) и лишение возможности свободно перемещаться (40%). Также опрошенные боятся, что их планы будут надолго нарушены (31%). Недостаток времени на ремонт беспокоит 16% участников исследования.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

Тревога казанцев снижается после консультации технического специалиста (31%). Кроме того, горожане перестают волноваться, когда царапин на краске становится больше пяти (25%) или если получается найти автомобиль на замену (19%). Понимание, что сломать машину не так просто (13%), и поломка кузова (12%) тоже способствуют более спокойному отношению к внешнему виду транспортного средства.

Напомним, чаще всего казанцы тратят на покупку легковой машины все свои накопления (41% ответов). Берут кредит на средство передвижения 24% опрошенных. Высокая стоимость приобретения мотивирует беречь автомобиль: каждый четвертый — 25% — «сдувает пылинки» со своей машины.

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Галия Гарифуллина