Президентом Федерации шахмат Республики Татарстан избран Рушан Сахбиев

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В Министерстве спорта Республики Татарстан при участии первого заместителя министра спорта Халила Шайхутдинова прошла отчетно-выборная конференция Федерации шахмат. Основными вопросами повестки были отчет о работе общественной организации за 2023 год и избрание руководства федерации на 2024—2025 годы.

В работе общего собрания приняли участие члены республиканской федерации из разных городов и районов Татарстана. Путем открытого голосования управляющий отделением «Банк Татарстан» Сбербанка Рушан Сахбиев был избран руководителем республиканской федерации.

Член наблюдательного совета, предыдущий президент федерации Геннадий Захаров горячо поблагодарил Рушана Сахбиева за многолетнее партнерство банка, а также добавил:

— Когда-то я передал банк в надежные руки Рушана Флюровича, сегодня доверяю федерацию!

Халил Шайхутдинов, первый заместитель министра спорта Республики Татарстан:

— Со Сбербанком мы давно сотрудничаем, провели множество масштабных проектов. Поздравляю Рушана Сахбиева с избранием на должность президента Федерации шахмат Татарстана, а также выражаю надежду на плотное и плодотворное сотрудничество.

Рушан Сахбиев поблагодарил членов федерации:

— Коллеги, благодарю за оказанное доверие, для меня это новый позитивный опыт. Главная задача в этом направлении — все то, что было наработано, не растерять, а только приумножить. Сегодня я убедился, что команда федерации — это настоящие профессионалы своего дела, которые занимается своим делом с большой любовью и достоинством. Уверен, что вместе мы сможем добиться высоких результатов и подняться на новый уровень.