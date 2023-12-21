Началась церемония открытия трассы М-12 до Казани

Фото: скриншот realnoevremya.ru

Началась церемония открытия федеральной трассы М-12 «Восток» до Казани. В ней по ВКС принимает участие президент России Владимир Путин.

О готовности татарстанского участка президенту России доложил раис Татарстана Рустам Минниханов. Перед этим он накануне лично протестировал М-12 на автомобиле Aurus.

— Он стартовал с самого протяженного моста трассы — через Волгу. Во время поездки Рустам Минниханов оценил качество дорожного покрытия, сделал несколько остановок для того, чтобы проверить придорожную инфраструктуру: заправки, пункты питания, — рассказали в пресс-службе раиса Татарстана.

Также в церемонии участвуют вице-премьер России Марат Хуснуллин. Он доложил главе государства о проекте.



realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Напомним, раис Татарстана Рустам Минниханов заявил, что открытие трассы М-12 — «эпохальное событие». Он поблагодарил президента России Владимира Путина, обратив внимание, что в непростое время власти все же приняли решение и изыскали средства на реализацию проекта.

По прогнозу, после открытия трассы М-12 «Восток» в Татарстане Казань может привлечь дополнительный миллион туристов.



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Татьяна Демина