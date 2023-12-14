В кредит приобретает автомобиль каждый пятый казанец

Фото: realnoevremya.ru/Владимир Васильев

Заем в банке необходим для покупки автомобиля 24% жителей столицы Татарстана. Такие данные в ходе исследования получили аналитики Группы «Ренессанс страхование» (MOEX: RENI) и сервиса «Автокод».

Чаще всего респонденты тратят на легковую машину все свои накопления (41% ответов). Берут кредит на средство передвижения 24% опрошенных. Высокая стоимость приобретения мотивирует беречь автомобиль: каждый четвертый — 25% — «сдувает пылинки» со своей машины.

Переживают о том, в каком состоянии находится взятый в кредит автомобиль, больше половины участников исследования — 60%, а постоянный страх стал спутником 23% из них. Меньше тревожиться казанцам удается благодаря соблюдению правил дорожного движения (81%), регулярному сервисному обслуживанию (66%) и мытью транспортного средства (54%).

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Уменьшить расходы на содержание транспортного средства, по словам горожан, можно за счет экономии на аксессуарах и предметах для тюнинга (70%) и детейлинге (48%). Также респонденты предлагают реже посещать автосервис (38%), сменить местоположение покрышек для их равномерного износа (22%) и покупать более бюджетный антикоррозийный состав (18%).

Аналитики отметили, что в этом году доля респондентов, которые купили машину на заемные средства, выросла на 6% по сравнению с 2022-м. Владельцы таких автомобилей чаще попадают в аварии (всего 78% от всех случаев против 75% по некредитным).

Напомним, в Казани 71% опрошенных автомобилистов заявили, что им не хватает средств на ремонт транспорта в СТО. Больше половины респондентов — 66% — хотели бы воспользоваться рассрочкой при ремонте машин специалистами.

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Галия Гарифуллина