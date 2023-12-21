Исследование: в Татарстане наиболее ликвидны автомобили японских брендов

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Самые беспроблемные ликвидные легковые машины в Татарстане, как сообщили аналитики, — это Nissan Note, Honda CR-V, Honda Accord. Такие данные получили эксперты «Автотеки» (проект «Авито»), проанализировав соотношение среднего количества ремонтов модели к ее нормированному пробегу.

Аналитики рассматривали бренды и модели автомобилей в России, которые стоят более 750 тысяч рублей и не старше 10 лет. Самыми ликвидными марками стали Nissan Note, Honda CR-V, Honda Accord. В топ вошли три модели Chevrolet: Cruze, C-4 и Spark. Также в десятку попали Kia Sorento Prime, Opel Astra, Lada Largus (единственная модель отечественного производства) и Nissan Juke.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

Рейтинг наиболее ликвидных беспроблемных автомобилей в России в 2023 году выглядит так:

Toyota Avensis Nissan Note Honda Accord Toyota Auris Chevrolet Cruze Honda Civic Renault Megane Nissan Juke Nissan Tiida Volkswagen Jetta

Напомним, Татарстан занял 26-е место в рейтинге российских регионов по доступности покупки автомобиля. Так, в республике 18,9% семей могут позволить себе купить и содержать недорогой автомобиль стоимостью 1 млн рублей в кредит.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и YouTube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии»

Галия Гарифуллина