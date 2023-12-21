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Исследование: в Татарстане наиболее ликвидны автомобили японских брендов

01:35, 21.12.2023
Исследование: в Татарстане наиболее ликвидны автомобили японских брендов
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Самые беспроблемные ликвидные легковые машины в Татарстане, как сообщили аналитики, — это Nissan Note, Honda CR-V, Honda Accord. Такие данные получили эксперты «Автотеки» (проект «Авито»), проанализировав соотношение среднего количества ремонтов модели к ее нормированному пробегу.

Аналитики рассматривали бренды и модели автомобилей в России, которые стоят более 750 тысяч рублей и не старше 10 лет. Самыми ликвидными марками стали Nissan Note, Honda CR-V, Honda Accord. В топ вошли три модели Chevrolet: Cruze, C-4 и Spark. Также в десятку попали Kia Sorento Prime, Opel Astra, Lada Largus (единственная модель отечественного производства) и Nissan Juke.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

Рейтинг наиболее ликвидных беспроблемных автомобилей в России в 2023 году выглядит так:

  1. Toyota Avensis
  2. Nissan Note
  3. Honda Accord
  4. Toyota Auris
  5. Chevrolet Cruze
  6. Honda Civic
  7. Renault Megane
  8. Nissan Juke
  9. Nissan Tiida
  10. Volkswagen Jetta

Напомним, Татарстан занял 26-е место в рейтинге российских регионов по доступности покупки автомобиля. Так, в республике 18,9% семей могут позволить себе купить и содержать недорогой автомобиль стоимостью 1 млн рублей в кредит.

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Галия Гарифуллина
АналитикаАвто Татарстан
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