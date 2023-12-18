Татарстан занял 26-е место в рейтинге российских регионов по доступности покупки авто

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Татарстан занял 26-е место в рейтинге российских регионов по доступности покупки автомобиля. Об этом свидетельствуют данные исследования «РИА Новости».

Так, в республике 18,9% семей могут позволить себе купить и содержать недорогой автомобиль стоимостью 1 млн рублей в кредит.



Согласно исследованию, в среднем в 2023 году в России доля семей, для которых в финансовом плане доступно приобретение в кредит нового недорого автомобиля (стоимостью миллион рублей), составила 18,9% (в прошлом году показатель был меньше на 2,6 процентных пунктов).

realnoevremya.ru/Максим Платонов

А вот доля семей в Татарстане, которые могут позволить себе купить и содержать машину, стоимостью в 2,6 млн рублей в кредит, составляет лишь 4,7%.

Средние по стоимости автомобили (2,6 млн рублей) заметно менее доступны, чем недорогие. Лишь 5,8% семей в целом по России могут приобрести такой автомобиль.

Лидером же рейтинга стал Ямало-Ненецкий автономный округ с результатом 59,6%. На втором месте расположились Магаданская область и Чукотский автономный округ с результатами в 50,4% и 48,5% соответственно.

Аутсайдерами стали Кабардино-Балкария (4,3%), Чечня (3,1%) и Ингушетия (2,6%). Получается, что доля семей, способных приобрести новый автомобиль, у лидирующего региона в 23 раза больше, чем у замыкающего рейтинг.

За январь — октябрь 2023 года в Татарстане выдали автокредитов на общую сумму 45,9 млрд рублей. Она оказалась более чем в два раза больше, чем за первые десять месяцев прошлого года (+108,1%).

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Илина Хакимова