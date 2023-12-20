По делу Ханбикова Следком просит ареста бывших сотрудниц «Аммония» и «Менделеевсказота»

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Басманный суд Москвы поступили ходатайства в отношении двух предполагаемых подельниц Рината Ханбикова по делу о мошенничестве на 246 млн рублей. СК просит отправить их в СИЗО, передает журналист «Реального времени».



Речь идет об Алле Куцаковой и Зухре Зиятдиновой. Первая ранее занимала должность директора московского представительства АО «Аммоний», являясь одновременно с этим главным бухгалтером, а позднее финансовым директором и директором московского ООО «ТТТ», вторая работала начальником отдела продаж в ООО «Менделеевсказот».

Обе привлекаются к ответственности по делу о мошенничестве с использованием служебного положения в составе организованной группы и особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Аналогичные ходатайства в отношении Ханбикова и еще двух задержанных в базе суда пока не зарегистрированы.

Напомним, дело было возбуждено 19 декабря и накануне всех пятерых задержали сотрудники ФСБ и СК, отправив подозреваемых казанцев, включая Ханбикова, спецрейсом в Москву. Подробности — в материале «Реального времени».