В МИД России рассказали о провале политики нефтяного «потолка»

Фото: realnoevremya.ru/Татьяна Демина (архив)

Политика Запада с установлением потолка цен на российскую нефть провалилась. Такое заявление сделал замглавы МИД России Александр Панкин.

По его мнению, российская сторона продолжает продавать нефть, несмотря ни на что, и даже по более высоким ценам.

— Подобная политика Запада провалилась, хотя будут зажимать, — передает его высказывания ТАСС.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В конце ноября страны ОПЕК+ достигли предварительной договоренности о сокращении нефтедобычи минимум на 1 млн баррелей в сутки. Это решение потенциально может лишить рынок до 2 млн баррелей в сутки в первом квартале 2024 года. Россия углубит дополнительное добровольное сокращение поставок нефти до 500 тысяч баррелей в сутки

Год назад страны Евросоюза, G7 и Австралия установили ценовой потолок на российскую нефть на уровне $60 за баррель. Россия, в свою очередь, заявила, что не признает условия ценового потолка, а компании не будут поставлять нефть странам по этому механизму.

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Айрат Назипов