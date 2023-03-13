Прокуратура проверяет информацию о падении сосульки с крыши магазина на женщину в Набережных Челнах

Фото: realnoevremya.ru/Анна Сейтумерова (архив)

Прокуратура Набережных Челнов начала проверку информации о падении наледи с крыши магазина на голову женщины. Об этом сообщил старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.

По итогам надзорных мероприятий будет решаться вопрос об ответственности собственника здания и соответствующих контролирующих ведомств, подчеркнул он.

В соцсетях появилась информация, что инцидент произошел возле продуктового магазина в 26-м комплексе города. 56-летняя женщина с травмой головы была доставлена в БСМП.

Фото: прокуратура Татарстана

Напомним, 5 марта рядом с домом №1 на проспекте Дружбы Народов рядом с ребенком упал осколок облицовочного кирпича. Он не пострадал. Прокуратура Набережных Челнов после проверки информации внесла представление в адрес руководителя МУП УК «Центральный» об устранении нарушений и привлечении виновных сотрудников к дисциплинарной ответственности.

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Айрат Назипов