В Казани проходит церемония прощания с Резидой Макуевой

Фото: realnoevremya.ru/Галия Гарифуллина

В казанском похоронном комплексе «Курган» проходит церемония прощания с руководителем пресс-службы Госсовета Татарстана Резидой Макуевой. Она скончалась вчера, 19 декабря, на 62-м году жизни.

Резида Макуева родилась 25 июня 1962 года в Бугульме. В 1984 году окончила Уфимский нефтяной институт по специальности «инженер-механик». Спустя 13 лет получила образование по специальности «журналистика» в Казанском государственном университете.



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Она посвятила более 30 лет трудовой биографии в сфере масс-медиа. Начала карьеру на телестудии АО «Нижнекамскнефтехим», за 6 лет Резида Макуева выросла с должности диктора до редактора, режиссера, а затем и директора телестудии. В 1997 году переехала в Казань и стала работать на ГТРК «Татарстан». В 2002 году, после реорганизации медийного пространства республики, она стала директором дирекции информационных программ телерадиокомпании «Новый век». С 2004 года возглавляла пресс-службу республиканского Госсовета.

— Мы потеряли прекрасного человека с открытым добрым сердцем. Выражаем искренние соболезнования родным и близким. Сил и выдержки вам в эти трудные дни. Скорбим вместе с вами, — прокомментировали информацию о ее смерти в пресс-службе парламента.



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Председатель Союза журналистов Татарстана Ильшат Аминов также выразил соболезнования в связи со смертью руководителя пресс-службы Госсовета:



— Смерть Резиды Галимзяновны — непоправимая и невосполнимая утрата для журналистского сообщества Татарстана. Выражаем искренние соболезнования родным и близким. Скорбим вместе с вами… — сказано в некрологе.

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Максим Кокунин