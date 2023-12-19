Ильшат Аминов о Резиде Макуевой: «Непоправимая и невосполнимая утрата для журналистского сообщества Татарстана»

Фото: взято realnoevremya.ru с сайта tatarstan.ru

Председатель Союза журналистов Татарстана Ильшат Аминов выразил соболезнования в связи со смертью руководителя пресс-службы Госсовета республики Резиды Макуевой. Она скончалась на 62-м году жизни.

— Не стало руководителя пресс-службы Государственного Совета Республики Татарстан Резиды Макуевой. Невозможно поверить. Талантливая, энергичная, яркая, неутомимая... — говорится в некрологе.

Резида Галимзяновна родилась 25 июня 1962 года в Бугульме. Окончила Уфимский нефтяной институт по специальности «инженер-механик», но связала свою жизнь с журналистикой. В 1991—1997 годах Резида Макуева работала диктором, режиссером, директором ведомственной телестудии ОАО «Нижнекамскнефтехим». Параллельно она окончила Казанский государственный университет по специальности «журналистика».

— Резида Макуева пользовалась безусловным авторитетом среди коллег-журналистов, у депутатов Государственного совета РТ. Она была открытым, искренним и отзывчивым человеком, — обращает внимание Ильшат Аминов.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

В 1977—2002 годах Резида Макуева занимала должности редактора, главного редактора информационной программы «Новости» ГТРК «Татарстан». В 2002—2004 годах создавала информационную службу первого спутникового телеканала Татарстана «Новый Век» в должности руководителя дирекции информационных программ.



С августа 2004 года Резида Макуева возглавляла пресс-службу Госсовета Татарстана. Она создала «одну из лучших пресс-служб в органах государственной власти» республики, подчеркивает Аминов. По его словам, благодаря Макуевой «парламентская журналистика в республике обрела новое дыхание».

— Смерть Резиды Галимзяновны — непоправимая и невосполнимая утрата для журналистского сообщества Татарстана. Выражаем искренние соболезнования родным и близким. Скорбим вместе с вами… — сказано в некрологе.

Церемония прощания с Резидой Макуевой пройдет в похоронном комплексе «Курган», который находится на Мамадышском тракте, 179 в Казани. Она начнется в среду, 20 декабря, в 11:00.

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Илина Хакимова