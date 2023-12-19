Церемония прощания с Резидой Макуевой состоится в казанском похоронном комплексе «Курган» 20 декабря

Фото: взято realnoevremya.ru с сайта tatarstan.ru

Церемония прощания с руководителем пресс-службы Госсовета Татарстана Резидой Макуевой пройдет в похоронном комплексе «Курган», который находится на Мамадышском тракте, 179 в Казани. Она начнется в среду, 20 декабря, в 11:00, сообщили в пресс-службе парламента.

— Мы потеряли прекрасного человека с открытым добрым сердцем. Выражаем искренние соболезнования родным и близким. Сил и выдержки вам в эти трудные дни. Скорбим вместе с вами, — сказано в сообщении.

Резида Макуева посвятила более 30 лет трудовой биографии сфере масс-медиа. Начала карьеру на телестудии АО «Нижнекамскнефтехим», за 6 лет Резида Макуева выросла с должности диктора до редактора, режиссера, а затем и директора телестудии. В 1997 году переехала в Казань и стала работать на ГТРК «Татарстан». В 2002 году, после реорганизации медийного пространства республики, она стала директором дирекции информационных программ телерадиокомпании «Новый век». С 2004 года возглавляла пресс-службу республиканского Госсовета.

Резида Макуева скончалась на 62-м году жизни. О ее смерти стало известно сегодня.

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Айрат Назипов