Центр бокса и настольного тенниса в Казани отремонтируют к саммиту БРИКС почти за 420 млн рублей

В Казани к саммиту БРИКС планируют отремонтировать Центр бокса и настольного тенниса. Об этом свидетельствуют данные тендера, размещенного на сайте госзакупок.

Из бюджета Татарстана на эти цели готовы выделить 419,6 млн рублей.

Помимо капитального ремонта комплекса, ожидается приобретение нужного оборудования, мебели, инвентаря и благоустройство территории.

Заказчиком работ выступает ГБУ «Главстрой Татарстана». Работы должны закончить в срок до 1 декабря 2024 года.



В частности, планируется закупить: цилиндры минераловатные теплоизоляционные, водонагреватель накопительный, умывальник, светильники всех типов, минераловатные плиты, обои, алюминиевый радиатор, линолеум, электрическую плиту с духовым шкафом, чугунный радиатор, кабельную продукцию, трубы канализации ПНД, керамическую плитку, устройства вводно-распределительные ВРУ и металлопластиковые трубы.

Напомним, саммит БРИКС пройдет в Казани в октябре 2024 года, однако конкретные даты пока не согласованы



В столице Татарстана к играм БРИКС планируют произвести капитальный ремонт Центрального стадиона за 1 млрд рублей. Работы должны завершить также к 1 декабря 2024 года. В рамках реконструкции отремонтируют крышу, фасад, инженерные стены и галереи Центрального стадиона — стены и балки усилят прокатными элементами, обновят стены и потолки. Частично реконструкция затронет и легкоатлетический манеж, где также будут заменены дорожки. Входная группа будет обновлена. О реконструкции Центрального стадиона объявил мэр Казани Ильсур Метшин в конце ноября.

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Илина Хакимова