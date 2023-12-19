Начальника ГУ МЧС России по Самарской области Олега Бойко арестовали до 15 февраля 2024 года

Фото: скриншот realnoevremya.ru из видео МЧС России (архив)

Басманный суд Москвы арестовал начальника ГУ МЧС по Самарской области Олега Бойко до февраля 2024 года. Его обвиняют в получении взятки в особо крупном размере. Об этом сообщает ТАСС.

— Удовлетворить ходатайство следствия об избрании меры пресечения Олегу Бойко в виде содержания под стражей до 15 февраля 2024 года, — огласил постановление судья.

В связи с необходимостью сохранения тайны следствия, ходатайство было рассмотрено на закрытом от прессы заседании.

Уточняется, что помимо Олега Бойко до 15 февраля арестовали еще двух фигурантов дела, обвиняемых в даче взятки (ч. 5 ст. 291 УК РФ): главу самарского Союза противопожарных объединений Яна Гущина и директора нескольких коммерческих фирм Елену Тютюнник.



Накануне в СК России сообщили, что, по версии следствия, Олег Бойко получил взятку на сумму свыше 25 млн рублей от двух представителей коммерческой организации региона. За это он обещал им покровительство при выполнении работ в сфере организации пожарной безопасности.

В структуре МЧС задержанный работает больше 23 лет. Пост главы управления МЧС по Самарской области Бойко занял в 2014 году. В сентябре 2019 года его наградили медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. О его задержании стало известно 18 декабря.

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Илина Хакимова