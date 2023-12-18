На начальника главного управления МЧС по Самарской области возбудили уголовное дело

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

В отношении начальника ГУ МЧС по Самарской области Олега Бойко и двух представителей коммерческой организации региона возбудили уголовное дело. Информация размещена в официальном telegram-канале СК России.

Как считает следствие, Бойко получил от них взятки на сумму свыше 25 миллионов рублей. За это он обещал им покровительство при выполнении работ в сфере организации пожарной безопасности.

Все подозреваемые задержаны. Решается вопрос об избрании им меры пресечения.

realnoevremya.ru/Ирина Плотникова (архив)

В структуре МЧС задержанный работает больше 23 лет. Пост главы управления МЧС по Самарской области Бойко занял в 2014 году. В сентябре 2019 года его наградили медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. О его задержании стало известно сегодня.

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Айрат Назипов