«Ак Барс» потерпел поражение в игре с «Северсталью»
Казанский «Ак Барс» проиграл «Северстали» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Игра состоялась у хозяев дома — в Череповце.
Матч закончился со счетом 1:4.
У казанцев единственную шайбу забросил Дмитрий Кагарлицкий. Хозяева открыли счет уже на 50-й секунде первого периода.
Таким образом, «Ак Барс» прервал серию из четырех побед. Казанцы занимают 4-е место в турнирной таблице Восточной конференции, имея в активе 48 очков. В следующий раз казанская команда встретится 7 декабря с «Локомотивом».
В прошлом матче «Ак Барс» победил нижнекамского «Нефтехимика» «всухую» — матч завершился со счетом 4:0. Два гола забил Артур Галимов. Еще две шайбы забросил Райли Барбер.
Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым