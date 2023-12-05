«Ак Барс» потерпел поражение в игре с «Северсталью»

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Казанский «Ак Барс» проиграл «Северстали» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Игра состоялась у хозяев дома — в Череповце.

Матч закончился со счетом 1:4.

У казанцев единственную шайбу забросил Дмитрий Кагарлицкий. Хозяева открыли счет уже на 50-й секунде первого периода.

Таким образом, «Ак Барс» прервал серию из четырех побед. Казанцы занимают 4-е место в турнирной таблице Восточной конференции, имея в активе 48 очков. В следующий раз казанская команда встретится 7 декабря с «Локомотивом».

В прошлом матче «Ак Барс» победил нижнекамского «Нефтехимика» «всухую» — матч завершился со счетом 4:0. Два гола забил Артур Галимов. Еще две шайбы забросил Райли Барбер.



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Илина Хакимова