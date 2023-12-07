«Ак Барс» проиграл «Локомотиву» в матче КХЛ
Казанский ХК «Ак Барс» в гостях проиграл «Локомотиву» в матче КХЛ в Ярославле. Встреча завершилась со счетом 3:1.
Первую шайбу забил на 11-й минуте первого периода Илья Сафонов. Во втором периоде команды не забивали голов.
В третьем периоде Павел Красковский сравнял счет на пятой минуте. На восьмой минуте ярославцев вывел вперед Даниил Бут. На 12-й минуте периода окончательный счет установил Ярослав Лихачев.
5 декабря «Ак Барс» проиграл «Северстали» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Матч закончился со счетом 1:4.
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