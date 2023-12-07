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«Ак Барс» проиграл «Локомотиву» в матче КХЛ

21:57, 07.12.2023
«Ак Барс» проиграл «Локомотиву» в матче КХЛ
Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Казанский ХК «Ак Барс» в гостях проиграл «Локомотиву» в матче КХЛ в Ярославле. Встреча завершилась со счетом 3:1.

Первую шайбу забил на 11-й минуте первого периода Илья Сафонов. Во втором периоде команды не забивали голов.

В третьем периоде Павел Красковский сравнял счет на пятой минуте. На восьмой минуте ярославцев вывел вперед Даниил Бут. На 12-й минуте периода окончательный счет установил Ярослав Лихачев.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

5 декабря «Ак Барс» проиграл «Северстали» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Матч закончился со счетом 1:4.

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Маргарита Головатенко
СпортХоккей Татарстан
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