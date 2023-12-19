Пострадавших и разрушений нет: на «ТАИФ-НК» прокомментировали факельное горение водорода
АО «ТАИФ-НК» официально прокомментировало причины факельного горения водорода на одном из объектов комплекса:
«При опрессовке оборудования на одном из объектов АО «ТАИФ-НК» произошла разгерметизация элемента системы трубопроводов, в связи с чем произошло факельное горение водорода. Системы защиты сработали штатно, участок возгорания был локализован в течение 40 минут. Пострадавших и разрушений нет. Создана комиссия для выяснения причин произошедшего», — сообщили в компании.ПромышленностьПроисшествия Татарстан
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