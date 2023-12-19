Аэропорт Внуково снял ограничения на вылет самолетов

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Международный аэропорт Внуково в Москве возобновил обслуживание самолетов на вылет. Об этом сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

— Вылеты разрешены, — цитирует представителей аэропорта ТАСС.

Сегодня по независящим от аэропорта причинам в 11.54 во Внуково были введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.



realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Позднее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении беспилотника в Одинцовском городском округе Московской области. Информацию подтвердили и в Минобороны России.

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Айрат Назипов