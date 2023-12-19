Аэропорт Внуково временно прекратил принимать и отправлять самолеты

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Московский аэропорт Внуково ввел временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу воздушной гавани.

— По независящим от аэропорта причинам в 11.54 во Внуково были введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. По согласованию с региональным центром организации воздушного движения аэропорт Внуково работает на прием воздушных судов с другим курсом. Выпуск ВС временно не осуществляется, — сообщили в аэропорту.

Согласно онлайн-табло аэропорта Внуково, вылететь не могут самолеты, которые отправляются в Сочи, Стамбул, Санкт-Петербург, Душанбе и Ереван. Казани в списке нет.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В конце августа столичные аэропорты массово отменяли и задерживали рейсы. В Минобороны России объяснили это тем, что в небе над территорией Воскресенского района Московской области сбили украинский беспилотный летательный аппарат. Его уничтожили дежурные средства ПВО.



Из-за ограничений полетов в аэропортах Москвы некоторые самолеты вынужденно пришлось перенаправить в Казань. Помимо столицы Татарстана, воздушные судна отправляли в Санкт-Петербург, Самару, Ярославль и Нижний Новгород.



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Айрат Назипов