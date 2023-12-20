Продолжат учиться в зимние каникулы дети 70% казанцев

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Считают, что детям необходимо заниматься уроками во время новогодних каникул, 70% жителей столицы Татарстана. Об этом говорится в совместном исследовании Skysmart и A2:Research (есть в распоряжении «Реального времени»).

Самыми важными занятиями во время новогодних праздников горожане назвали времяпровождение с семьей (42%), посещение елки (20%) и лепку снеговика (18%). Кроме того, респонденты были бы рады, если бы их дети не забывали об учебе и подготовке к экзаменам (48%), нашли новое хобби (35%) и подтянули средний балл по школьным предметам (15%).

Каждый второй опрошенный — 56% — убежден, что его ребенок мог бы демонстрировать лучшие результаты в школе. Чем старше становится школьник, тем большего от него ожидают — предпочли бы видеть лучшие оценки у детей родители 36% учеников средней школы и 60% старшеклассников. Причинами низкой успеваемости участники исследования называют недостаток вовлеченности детей (43%), нехватку внимания от преподавателей (29%). Еще 24% уверены, что школьникам не хватает времени и мотивации.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

По этой причине ожидают, что их дети не перестанут заниматься уроками на каникулах, 70% россиян. Школьники займутся изучением предметов, с которыми у них возникают сложности (27%), подготовкой к экзаменам (33%) и освоением будущей профессии (10%). При этом только каждый пятый — 20% — согласен объяснять материал ребенку. Чаще родители возлагают надежды на онлайн-курсы (45%) и очную учебу (32%).

Напомним, в Казани каждую неделю посвящают дополнительным занятиям по пять-шесть часов 26% учеников старших классов. С сильным стрессом из-за экзаменов сталкиваются больше половины учащихся — 65%. Ученики 10-х и 11-х классов переживают практически одинаково: свой уровень тревоги они оценили на 65% и 64% соответственно.

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Галия Гарифуллина