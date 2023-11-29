Каждый четвертый школьник в Казани тратит на дополнительные занятия пять-шесть часов в неделю

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

В Казани каждую неделю посвящают дополнительным занятиям по пять-шесть часов 26% учеников старших классов. Об этом свидетельствуют результаты исследования Skysmart.

С сильным стрессом из-за экзаменов сталкиваются больше половины учащихся — 65%. Ученики 10-х и 11-х классов переживают практически одинаково: свой уровень тревоги они оценили на 65% и 64% соответственно. Чаще всего ребята боятся плохо справиться с экзаменом из-за волнения (24%), не поступить в желанный вуз (22%) и огорчить родителей низкими баллами (20%). Еще 7% не дает покоя мысль, что они недостаточно стараются.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Почувствовать себя лучше старшеклассникам помогают дополнительная учеба (38%) и спорт (24%). Готовятся к экзаменам школьники с помощью репетиторов (29%), учителей (22%) и образовательных онлайн-платформ (17%). У любителей дистанционного обучения особенно востребованы вебинары и групповые онлайн-занятия (43%). Школьникам нравится, что можно экономить время на дорогу (21%) и не нервничать, оставаясь наедине с преподавателем (23%). Еще 14% предпочитают лекционный формат.

По три-четыре часа в неделю занимаются дополнительно 55% казанских школьников, по пять-шесть — 26%. На занятия тратят до шести тысяч рублей (40%) и от восьми до десяти тысяч рублей (14%).

Напомним, интересны инвестиции 19% детей в Казани, не интересны — 81%. 16% горожан, чьи дети проявляют внимание к инвестированию, уже совершали с ними финансовые операции.

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Галия Гарифуллина