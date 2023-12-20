Уже выбирают даты отпуска в 2024 году две трети казанцев

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Чаще всего казанцы хотят отдыхать летом. Такие данные в ходе исследования получили аналитики SuperJob.

Запланировали отпуск в следующем году 64% горожан. Самым популярным сезоном для отдыха стало лето — 44% голосов. Каждый десятый — 10% — предпочел бы взять отпуск весной. Осень планируют выбрать 8%, зиму — только 2% респондентов. Не принципиальны даты 9% участникам исследования.

Интересно, что женщины чаще, чем мужчины, планируют время отдыха (68% против и 61%). Согласны уходить в отпуск по графику отдела кадров 13% представителей сильного пола. Доля женщин, поступающих аналогичным образом, равна лишь 5%.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

Каждый второй казанец, который предпочел бы отдыхать летом, — 51% — это респондент в возрасте 35—44 лет. В свою очередь, молодежь до 34 лет чаще готова уйти в отпуск в предложенные кадровиками даты. Опрошенным, у которых есть дети, отдых в теплое время года важнее, чем бездетным.

Напомним, обычно казанцам удается найти решение и распределить даты отпусков, не прибегая к помощи начальства или отдела кадров. Заявили, что сталкиваются со спорными ситуациями при выборе дат для отдыха, 34% жителей столицы Татарстана. 28% из них удается урегулировать конфликт своими силами, а 6% приходится обращаться к начальству или кадровикам.

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Галия Гарифуллина