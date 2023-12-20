Аналитики посчитали, какая сумма нужна для организации детского новогоднего праздника в Казани

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

realnoevremya.ru/Максим Платонов

У россиян услуги по организации детских праздников в этом декабре стали на 20% востребованнее, чем годом ранее. Об этом свидетельствуют результаты исследования «Авито».

Ведущих детских праздников в России стали искать на 61% чаще. В Казани аниматоры просят в среднем 2,5 тысячи в час — в оплату входит подготовка программы вечеринки. Средняя стоимость визита Деда Мороза стоит не меньше 1,8 тысячи рублей.

Интерес к аренде детских новогодних костюмов в декабре увеличился на 40% по сравнению с концом прошлого года. Наибольшей популярностью у горожан пользуются наряды Тора, Медведя и Маши из мультфильма «Маша и Медведь». Спрос на пошив и ремонт праздничных костюмов взлетел на 182%. Восстановить одежду можно в среднем за 200 рублей, заказ будет стоить не дешевле двух тысяч рублей.

Кейтеринг в этом году стал на 81% востребованнее казанцами. Средняя стоимость организации банкета составляет не меньше тысячи рублей на персону. Сладкие подарки можно заказать за 50 рублей. Предлагать подготовить такой подарочный набор респондентам стали на 57% чаще. А объем предложения от фотографов вырос на 38%. Их услуги стоят не менее 1,8 тысячи рублей.



Помимо этого, у казанцев есть возможность разместить на празднике фотозону (установка и монтаж будут стоить не менее 2,5 тысячи рублей), порадовать детей аквагримом (от тысячи рублей за мероприятие) и воздушными шарами (от 120 рублей за штуку).

Всего на новогоднее детское мероприятие казанцам придется потратить от 12,5 тысячи рублей.

Напомним, в этом году спрос на новогодние костюмы в Казани вырос на 9% по сравнению с прошлым годом. А с середины ноября по середину декабря арендовать костюмы на Новый год горожане стали на 40% чаще. В среднем посуточная аренда в преддверии праздников равна 1,5 тысячи рублей.

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Галия Гарифуллина